Команда Зеленского будет вести параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины

Команда кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщила о намерении вести параллельный подсчет голосов на президентских выборах.

"Мы будем параллельно вести подсчет голосов и транслировать онлайн", – сообщается на странице команды Зеленского в Фейсбуке.

В сообщении также указано, что официальные результаты первого тура президентских выборов должны быть объявлены в течение 10 дней после голосования, не позднее 10 апреля. А предварительные результаты выборов могут стать известными еще ночью 1 апреля. Кроме того, 13 апреля соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии обнародуют в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер".