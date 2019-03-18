Политика

12:07 18.03.2019

Могерини: Крым – это Украина

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Могерини: Крым – это Украина

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что Европейский Союз будет неизменным в своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма Россией.

"Сегодня этим неформальным началом нашего Совета мы подчеркиваем наше европейское единство и наше обязательство в отношении того, что вопрос Крыма стоит в приоритетах нашей повестки дня, и мы будем продолжать выполнять нашу политику непризнания незаконной аннексии. Крым – это Украина", - сказала Ф.Могерини в понедельник в Брюсселе, открывая заседание Совета ЕС.

Она напомнила, что ЕС не признал и не признает "это нарушение международного права". "Об этом мы опять сказали в нашем совместном заявлении вчера, за что я хочу вас поблагодарить. Мы полностью солидарны с Украиной, поддерживая ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнула Ф.Могерини.

Высокий представитель ЕС констатировала, что последние пять лет показали систематические нарушения фундаментальных свобод и прав крымских татар. В этой связи она упомянула имя режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме и которому в прошлом году была присуждена премия Сахарова. "Многие другие были осуждены Россией в нарушение международного права. Мы призываем, чтобы все нарушения прав человека были расследованы, а представители международных организаций по защите прав человека получили свободный доступ к полуострову", - сказала она.

Кроме того, Ф.Могерини указала, что милитаризация Крыма и Севастополя за этот период повлекла негативное влияние на ситуацию в сфере безопасности в регионе Черного моря, а увеличение напряжения в Керченском проливе в ноябре прошлого года стало еще одним последствием незаконной аннексии Крыма.

"ЕС ожидает, что Россия безоговорочно и безотлагательно освободит захваченных членов команд", - подчеркнула она и напомнила, что в прошлую пятницу ЕС добавил восемь человек, причастных к инциденту, в список лиц, к которым применены санкции.

Теги: #ес #могерини #россия #украина #анексия #крым
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