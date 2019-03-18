Политика

11:30 18.03.2019

Мэй может назначить голосование по Brexit непосредственно перед выходом из ЕС

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Мэй может назначить голосование по Brexit непосредственно перед выходом из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить третье голосование по соглашению по Brexit в британском парламенте, сообщает в понедельник газета The Daily Mail.

"Премьер-министр, как сообщается, желает отложить третье голосование по ее сделке в случае, если у нее "не будет шансов победить", и усилить давление на членов парламента, организовав голосование за несколько дней до того, как Великобритания покинет ЕС 29 марта", - пишет газета.

Газета также отмечает, что Т.Мэй может обратиться к Брюсселю с просьбой о переносе Brexit на более продолжительный срок. В настоящее время перенос, если он состоится, запланирован на 30 июня.

Ряд высокопоставленных официальных лиц считает, что голосование по сделке следует отложить до следующей недели, когда Т.Мэй уже попросит ЕС о переносе сроков по Brexit, пишет газета.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант, в свою очередь, выступая в Брюсселе, заявил, что он надеется, что голосование в британском парламенте пройдет уже во вторник. Он заметил, что британское правительство хочет убедиться, что сделка наберет достаточное число голосов в поддержку соглашения по Brexit.

Сообщения о желании Т.Мэй отменить голосование поступают на фоне заявления консерватора Бориса Джонсона о нежелании поддерживать сделку по Brexit в текущем формате.

Экс-глава МИД Великобритании Б.Джонсон в воскресенье призвал к тому, чтобы Великобритания до нового голосования по Brexit в парламенте вновь попыталась добиться изменений в договоренностях по ирландской границе.

"На этой неделе будет саммит ЕС. Еще не поздно достичь реальных изменений по "бэкстопу". Будет абсурдно проводить голосование прежде, чем мы попытаемся сделать это (добиться изменений - ИФ)", - написал Б.Джонсон в своей колонке для The Daily Telegraph.

Б.Джонсон подчеркнул, что если Великобритания согласится на сделку в текущем формате, то она не сможет вернуть себе контроль над законами и торговой политикой. По его мнению, Великобритании предстоит "еще большее унижение" в случае, если депутаты поддержат текущее соглашения по Brexit.

"Бэкстоп" - страховочный план, который позволит сохранить прозрачную границу между республикой Ирландией и Северной Ирландией, в случае, если Брюссель и Лондон не договорятся об альтернативном способе. Многие британские министры критикуют этот план, так как он, по их мнению, привязывает Великобританию к торговым нормам ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что голосование по Brexit должно состояться в ближайшие дни, вероятнее всего, во вторник или в среду.

Британский министр финансов Филип Хэммонд заявил в воскресенье, что очередное голосование в палате общин по соглашению по Brexit пройдет в случае уверенности правительства в его успешности.

В четверг члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Т.Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Теги: #великобритания #ес #brexit #мэй
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