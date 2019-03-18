Нардеп Гопко надеется на рассмотрение законопроекта о незаконном обогащении после принятия языкового закона

Народный депутат Украины (внефракционный) Анна Гопко рассчитывает, что парламентарии после рассмотрения языкового закона возьмутся за законопроект о незаконном обогащении.

В понедельник в Киеве в ходе круглого стола на тему обеспечения независимости Конституционного суда Украины А.Гопко отметила, что решение КС о признании неконституционной нормы Уголовного кодекса о незаконном обогащении было "шокирующим решением" и вызвало огромный резонанс, в том числе среди международных партнёров Украины.

По ее словам, это решение говорит о политической зависимости КС, а также о борьбе внутри самого суда.

"Уже само количество поданных законопроектов в Верховную Раду - президентский, альтернативные депутатские (по норме о незаконном обогащении - ИФ) говорят о том, что эту ситуацию необходимо как-то исправить", - сказала депутат.

В этом контексте она продолжила: "Я очень надеюсь, что после завершения рассмотрения во втором чтении закона о государственном языке (и мы сможем принять это решение), тогда мы перейдем к рассмотрению вопроса, который касается исправления ситуации, чтобы вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение".

На предыдущей пленарной неделе народные депутаты рассмотрели менее 500 поправок (из более 2 тыс.) к законопроекту об украинском языке (№5670-д).

Как сообщалось, КС Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110). Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы - в настоящее время зарегистрировано 9 законопроектов от парламентариев.