Политика

09:15 18.03.2019

Встреча лидеров США и КНР может быть перенесена на июнь

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Встреча лидеров США и КНР может быть перенесена на июнь

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для подписания итогового соглашения о торговле может быть перенесена на июнь, сообщила The South China Morning Post со ссылкой на источники.

Это обусловлено тем, что подготовка сделки требует больше времени, чем планировалось первоначально. Ранее ожидалось, что завершение согласования деталей произойдет в апреле.

По словам одного из источников издания, встреча в апреле стала менее вероятной. Другой источник отметил, что американо-китайский саммит может состояться в июне.

Первоначально Д.Трамп говорил о том, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР в конце марта во Флориде. Однако затем по

Теги: #кнр #сша #трамп #си_цзиньпин
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Интерфакс-Украина
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