Голосование о сделке Brexit в парламенте Британии пройдет на этой неделе в случае уверенности правительства в успехе - глава Минфина Хэммонд

Британский министр финансов Филип Хэммонд заявил в воскресенье, что очередное голосование в палате общин по соглашению по Brexit пройдет в случае уверенности правительства в его успешности

"Мы принесем соглашение (в парламент - ИФ), только если будем уверены в том, что у нас достаточно голосов коллег и что Демократическая юнионистская партия готова его поддержать, и мы сможем провести его через парламент", - заявил он в интервью BBC.

Ф.Хэммонд подтвердил, что нужного количества голосов в поддержку соглашения у них пока нет, добавив, что работа ведется.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала статью для воскресного выпуска газеты The Telegraph, в которой заявила, что британские парламентарии могут проявить патриотизм, проголосовав за сделку по Brexit, которую она согласовала с Брюсселем.

"Более трех десятков моих коллег-консерваторов изменили мнение и поддержали улучшенное соглашение. Я благодарна каждому из них. Но я знаю, что мне нужно приложить больше усилий, чтобы убедить остальных, к примеру, Демократическую юнионистскую партию, если я хочу добиться одобрения соглашения большинством", - написала она в своей статье.

"И это остается моей целью. Это единственный выход из сложившегося тупика", - продолжила британский премьер, напомнив, что ранее на этой неделе палата общин Британии не поддержала выход из ЕС без соглашения и также отказалась от идеи очередного референдума.

Она отметила, что если британский парламент сможет одобрить соглашение до Европейского Совета 21 марта, то Лондон будет просить Брюссель о коротком техническом продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора.

В четверг члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.