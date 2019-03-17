В Северодонецке студентам раздавали билеты на концерт, требуя затем прибыть на мероприятие в поддержку кандидата в президенты

Сотрудники полиции проверяют обстоятельства предоставления бесплатных билетов студентам высших учебных заведений г.Северодонецка Луганской области на концерт артистов, которые посещали город в рамках гастрольного тура, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"По словам заявителей, после проведенного мероприятия они получили сообщение о необходимости прибыть на массовое мероприятие в поддержку одного из кандидатов на пост президента Украины или вернуть стоимость билетов", - говорится в сообщении.

После установления всех обстоятельств события в полиции обещают предоставить ему правовую квалификацию.