Тимошенко обещает привлечь к ответственности Порошенко и его окружение

Действующий президент Украины Петр Порошенко и все его окружение будут отвечать перед законом за зарабатывание на собственной армии во время войны и за тарифную политику, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Нам надо будет всех, кто хоть копейку из армии взял, привлечь к ответственности", - сказала Ю.Тимошенко во время митинга в г.Чугуев Харьковской области, анонсируя свои первоочередные шаги после победы на президентских выборах.

Как сообщается на официальном сайте "Батькивщины" в воскресенье, она напомнила об обнародованном недавно журналистском расследовании, "которое разоблачило коррупцию президента и его окружение на снабжении из страны-агрессора непригодных запчастей для украинской военной техники по завышенным ценам".

Ю.Тимошенко отметила, что ответственность власть понесет и за "тарифную вакханалию", устроенную за время своего правления. Политик высказала убеждение, что незаконное повышение цен на газ для населения стало еще одним источником обогащения за счет людей, и напомнила, что на днях Окружной административный суд г.Киева признал, что тарифы установлены необоснованно, цена на газ завышена незаконно, за что команда Ю.Тимошенко два года судилась с правительством.

Кандидат в президенты заявила, ее приход к власти положит конец коррупционной жизни олигархической системы, которая лишь меняла лицо на каждых выборах. "Мы с ними договариваться не будем, ведь каждый, кто из них договорится, закрывает будущее для Украины", - убеждена Ю.Тимошенко.

По словам политика, первое, что она сделает как новый президент, "я выполню обязательство, которое брал президент Порошенко во время своей инаугурации: посажу за коррупцию трех его друзей". "Но тремя друзьями не обойдется", - добавила лидер "Батькивщины".

По ее словам, новая власть выведет контрольные органы из-под влияния президента, чтобы прекратить коррупцию и олигархию в стране. Сделать это, по словам Ю.Тимошенко, позволит новая Конституция, которая будет принята на всеукраинском референдуме.