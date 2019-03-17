Политика

13:44 17.03.2019

Порошенко убежден, что после выборов РФ будет вынуждена считаться с инициативой Украины о введении миротворцев ООН на Донбасс

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Порошенко убежден, что после выборов РФ будет вынуждена считаться с инициативой Украины о введении миротворцев ООН на Донбасс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава Украинского государства Петр Порошенко уверен, что в случае его победы на президентских выборах в 2019 году Кремль вынужден будет считаться с предложениями Украины, в том числе и с инициативой о введении миротворческого контингента ООН на территорию оккупированного Донбасса.

"Когда Путин (президент РФ Владимир Путин – ИФ) увидит, что украинцы на выборах проголосовали против тех, кто встает на колени, против капитуляций, он будет вынужден принять позицию Украины и мира о "голубых касках" ООН на Донбассе и другие наши предложения", - сказал П.Порошенко на встрече с избирателями в воскресенье в Киеве.

Теги: #оос #оон #донбасс #выборы #президент #порошенко
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