Порошенко убежден, что после выборов РФ будет вынуждена считаться с инициативой Украины о введении миротворцев ООН на Донбасс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава Украинского государства Петр Порошенко уверен, что в случае его победы на президентских выборах в 2019 году Кремль вынужден будет считаться с предложениями Украины, в том числе и с инициативой о введении миротворческого контингента ООН на территорию оккупированного Донбасса.

"Когда Путин (президент РФ Владимир Путин – ИФ) увидит, что украинцы на выборах проголосовали против тех, кто встает на колени, против капитуляций, он будет вынужден принять позицию Украины и мира о "голубых касках" ООН на Донбассе и другие наши предложения", - сказал П.Порошенко на встрече с избирателями в воскресенье в Киеве.