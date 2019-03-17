Порошенко намерен в 2023 году начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и обеспечить получение ПДЧ

Кандидат в президенты Украины, действующий глава Украинского государства Петр Порошенко планирует в случае его избрания на второй срок подготовить Украину ко вступлению в Европейский Союз и НАТО.

"До конца своего второго президентского срока я планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС. И в 2023 году полностью и реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать так, чтобы Украина получила план действий о членстве в НАТО", - сказал П.Порошенко на встрече с избирателями "Мы идем своим путем" в центре Киева в воскресенье.

Он напомнил, что уже на Лондонском саммите НАТО в декабре 2019 года, "после того, как избиратели предоставят мне мандат еще на 5 лет, у меня есть намерение поставить вопрос о ПДЧ". П.Порошенко сообщил также, что написал об этом в письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления ПДЧ. Кроме того, украинский парламент обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО.

Инициировали обращение Верховной Рады главы фракций "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" Максим Бурбак и Артур Герасимов.

Позже в своем поздравлении Й.Столтенбергу с его приближающимся 60-летним юбилеем П.Порошенко выразил надежду на предоставлении Украине плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на саммите Североатлантического альянса, проведение которого запланировано на декабрь 2019 года в Лондоне.