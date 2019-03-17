Политика

12:47 17.03.2019

Порошенко уверен в своей победе на выборах и заявляет, что она будет честной

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Порошенко уверен в своей победе на выборах и заявляет, что она будет честной

Кандидат в президенты Украины, действующий глава Украинского государства Петр Порошенко уверен в своей победе на предстоящих президентских выборах и обещает, что выборы пройдут по европейским стандартам.

"Победа неизменно будет за нами, и это будет честная победа", - сказал П.Порошенко на встрече с избирателями "Мы идем своим путем" на Михайловской площади в центре Киева в воскресенье.

Он подчеркнул, что предстоящие выборы будут "полностью отвечать европейским стандартам избирательной кампании".

Очередные президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

Теги: #президент #порошенко #выборы
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