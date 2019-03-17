Политика

12:38 17.03.2019

Порошенко: Попытки перевести кампанию общения с избирателями в уличные беспорядки ставят под угрозу выборы, обязанность власти этого не допустить

1 мин читать
Порошенко: Попытки перевести кампанию общения с избирателями в уличные беспорядки ставят под угрозу выборы, обязанность власти этого не допустить

Президент Украины Петр Порошенко расценивает, как угрозу проведению выборов в стране попытки организации уличных беспорядков в местах встреч избирателей с кандидатами в президенты.

"Кампанию общения с избирателями очень пытаются перевести в формат уличных беспорядков. Это уже даже не грязная политическая технология. Это попытка поставить под угрозу сам факт проведения выборов, сорвать их. И, слушайте, - это точно не украинский сценарий! Обязанность украинской власти этого сценария никак не допустить", - сказал П.Порошенко на встрече с избирателями "Мы идем своим путем" в центре Киева в воскресенье.

По его словам, авторы, заказчики, спонсоры и исполнители этого сценария "всеми правдами и неправдами провоцируют нас на применение грубой физической силы". "Но потому мы и сильны, что мы не будем давать им такого подарка. Наш ответ – это наше с вами многотысячное противостояние, борьба за государство, собрание настоящих украинских патриотов", - отметил П.Порошенко.

Теги: #президент #порошенко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 17.03.2019
Порошенко намерен в 2023 году начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и обеспечить получение ПДЧ

Порошенко намерен в 2023 году начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и обеспечить получение ПДЧ

12:47 17.03.2019
Порошенко уверен в своей победе на выборах и заявляет, что она будет честной

Порошенко уверен в своей победе на выборах и заявляет, что она будет честной

12:47 17.03.2019
Порошенко: Следующую каденцию начну с обновления военной ракетной программы

Порошенко: Следующую каденцию начну с обновления военной ракетной программы

11:51 17.03.2019
Несколько тысяч человек ожидают встречи с Порошенко на Михайловской площади

Несколько тысяч человек ожидают встречи с Порошенко на Михайловской площади

09:04 17.03.2019
В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

08:58 17.03.2019
В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

08:22 17.03.2019
Макрон требует принять "сильные решения" против беспорядков

Макрон требует принять "сильные решения" против беспорядков

23:21 16.03.2019
Порошенко назначил и.о. главы Службы внешней разведки

Порошенко назначил и.о. главы Службы внешней разведки

20:45 16.03.2019
Порошенко назначил нового и.о. главы Полтавской ОГА

Порошенко назначил нового и.о. главы Полтавской ОГА

15:59 16.03.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов

Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко уверен в своей победе на выборах и заявляет, что она будет честной

ЕС выступил с заявлением в связи с пятилетием незаконной аннексией Крыма Россией

Несколько тысяч человек ожидают встречи с Порошенко на Михайловской площади

Гройсман: ключевое преимущество монетизации субсидий - возможность эффективно использовать ресурсы

Тимошенко назвала пять первоочередных шагов для повышения экономики и социальной защиты

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС выступил с заявлением в связи с пятилетием незаконной аннексией Крыма Россией

Трамп обвинил Google в помощи военным Китая

Гройсман: ключевое преимущество монетизации субсидий - возможность эффективно использовать ресурсы

Новое правительство Эстонии намерено отказаться от миграционных квот Евросоюза

Берлускони заявил, что не был знаком со скончавшейся по его делу свидетельницей

Климкин ратует за введение двойного гражданства для украинской диаспоры

Чехия не признает Крым территорией России

Тимошенко назвала пять первоочередных шагов для повышения экономики и социальной защиты

МИД Канады призывает РФ освободить политзаключенных, в том числе Сенцова, и отменить запрет Меджлиса в Крыму

Порошенко заявил об успехе реформы по децентрализации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА