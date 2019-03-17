Политика

11:52 17.03.2019

ЕС выступил с заявлением в связи с пятилетием незаконной аннексией Крыма Россией

4 мин читать
ЕС выступил с заявлением в связи с пятилетием незаконной аннексией Крыма Россией

В связи с пятилетием незаконной аннексии Крыма Россией Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини от имени Европейского Союза выступила с заявлением, в котором подтвердила приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также политику непризнания незаконной аннексии.

Соответствующее заявление распространено в воскресенье в Брюсселе.

"Спустя пять лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский Союз остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. Европейский союз вновь заявляет, что он не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - заявила Ф.Могерини.

Она констатировала, что данный факт "остается прямым вызовом международной безопасности, который имеет серьезные последствия для международного правопорядка" в сфере защиты территориальной целостности, единства и суверенитета всех государств.

"Европейский Союз по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. Европейский Союз вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть аналогичные меры по непризнанию в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной ассамблеи ООН", - добавила Высокий представитель.

Кроме того, Ф.Могерини отметила, что нарушения Россией международного права привели к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море. "Необоснованное применение силы Россией против Украины 25 ноября 2018 года является напоминанием о негативных последствиях незаконной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности. ЕС повторяет свой призыв к России безоговорочно и без дальнейших задержек освободить незаконно захваченных украинских членов экипажа, судов и оборудования", - напомнила позицию Сообщества Высокий представитель.

При этом она указала, что до их освобождения РФ должна уважать их права на юридическое представительство и доступ для представителей консульства и предоставлять пострадавшим членам экипажа надлежащую медицинскую помощь.

Ф.Могерини также отметила, что ЕС осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. "ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. Незаконные ограничения на такой проход имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и во всем регионе", - подчеркнула она.

Кроме того, Высокий представитель ЕС коснулась проведения выборов Россией на территории Крыма. "Европейский Союз не признавал и не признает проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове", - констатировала Ф.Могерини.

Высокий представитель ЕС также выразила уверенность, что усиливающаяся милитаризация полуострова продолжает негативно влиять на ситуацию в области безопасности в Черноморском регионе.

Ф.Могерини также отметила, что после незаконной аннексии Российской Федерацией ситуация с правами человека на Крымском полуострове значительно ухудшилась. "Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких как свобода выражения мнений, религии или убеждений и ассоциаций, а также право на мирные собрания", - уточнила она.

В связи с этим Высокий представитель ЕС считает важным, чтобы в соответствии с резолюцией 73/263 Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2018 года региональные и международные, а также неправительственные правозащитные организации имели беспрепятственный доступ в Крым и Севастополь.

Ф.Могерини также констатировала серьезные нарушения права крымских татар в результате закрытия крымскотатарских СМИ, запрета деятельности Меджлиса и преследования его лидеров и членов их общины. "ЕС ожидает от России отмены этих решений и прекращения давления на крымскотатарское сообщество. Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть обеспечена возможность сохранять и развивать свою культуру, традиции культурного наследия, образование и самобытность", - отметила она.

Кроме того, Высокий представитель считает, что РФ должна принять меры по улучшению экологической ситуации, которая значительно ухудшилась после незаконной аннексии.

Ф.Могерини вновь призвала к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семена, Владимира Балуха, Эмира-Усейна Куку и всех тех, "кто был задержан на Крымском полуострове и осужден в нарушение международного права". "Журналисты, правозащитники и адвокаты должны иметь возможность работать независимо и без чрезмерного вмешательства и запугивания. ЕС призывает к полному соблюдению международных стандартов в области прав человека на полуострове", - заявила она.

При этом Высокий представитель настаивает на том, чтобы все находящиеся на рассмотрении дела о нарушениях прав человека, таких, как насильственные исчезновения, пытки и убийства, насилие, преследование по политическим мотивам, дискриминация и преследование, были тщательно расследованы.

"Полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь, по-прежнему имеет первостепенное значение. ЕС напоминает Резолюцию ГА ООН 73/263 от 22 декабря 2018 года и призывает к ее полному выполнению, включая обязательства Российской Федерации по международному гуманитарному праву", - добавила Ф.Могерини.

Теги: #крым #ес #россия #украина #могерини
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 17.03.2019
Несколько тысяч человек ожидают встречи с Порошенко на Михайловской площади

Несколько тысяч человек ожидают встречи с Порошенко на Михайловской площади

10:37 17.03.2019
Гройсман: ключевое преимущество монетизации субсидий - возможность эффективно использовать ресурсы

Гройсман: ключевое преимущество монетизации субсидий - возможность эффективно использовать ресурсы

10:15 17.03.2019
В Харьковской области 18-летняя девушка свела счеты с жизнью

В Харьковской области 18-летняя девушка свела счеты с жизнью

09:58 17.03.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

09:15 17.03.2019
КПВВ "Новотроицкое" прекратит работу на один день

КПВВ "Новотроицкое" прекратит работу на один день

08:58 17.03.2019
В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

07:22 17.03.2019
За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

07:12 17.03.2019
В Одесской области правоохранители обнаружили контрафактные сигареты и большое количество спирта

В Одесской области правоохранители обнаружили контрафактные сигареты и большое количество спирта

05:25 17.03.2019
Полиция задержала пенсионерку, "заминировавшую" Люботинский горсовет

Полиция задержала пенсионерку, "заминировавшую" Люботинский горсовет

05:22 17.03.2019
СБУ обнаружила тайник с РПГ, гранатами и патронами в нежилом доме в Ровенской области

СБУ обнаружила тайник с РПГ, гранатами и патронами в нежилом доме в Ровенской области

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Несколько тысяч человек ожидают встречи с Порошенко на Михайловской площади

Гройсман: ключевое преимущество монетизации субсидий - возможность эффективно использовать ресурсы

Тимошенко назвала пять первоочередных шагов для повышения экономики и социальной защиты

МИД Канады призывает РФ освободить политзаключенных, в том числе Сенцова, и отменить запрет Меджлиса в Крыму

Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп обвинил Google в помощи военным Китая

Новое правительство Эстонии намерено отказаться от миграционных квот Евросоюза

Берлускони заявил, что не был знаком со скончавшейся по его делу свидетельницей

Климкин ратует за введение двойного гражданства для украинской диаспоры

Чехия не признает Крым территорией России

Тимошенко назвала пять первоочередных шагов для повышения экономики и социальной защиты

МИД Канады призывает РФ освободить политзаключенных, в том числе Сенцова, и отменить запрет Меджлиса в Крыму

Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов

Порошенко заявил об успехе реформы по децентрализации

Замглавы Полтавской ОГА Товстый будет исполнять обязанности руководителя обладминистрации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА