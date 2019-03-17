ЕС выступил с заявлением в связи с пятилетием незаконной аннексией Крыма Россией

В связи с пятилетием незаконной аннексии Крыма Россией Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини от имени Европейского Союза выступила с заявлением, в котором подтвердила приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также политику непризнания незаконной аннексии.

Соответствующее заявление распространено в воскресенье в Брюсселе.

"Спустя пять лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский Союз остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. Европейский союз вновь заявляет, что он не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - заявила Ф.Могерини.

Она констатировала, что данный факт "остается прямым вызовом международной безопасности, который имеет серьезные последствия для международного правопорядка" в сфере защиты территориальной целостности, единства и суверенитета всех государств.

"Европейский Союз по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. Европейский Союз вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть аналогичные меры по непризнанию в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной ассамблеи ООН", - добавила Высокий представитель.

Кроме того, Ф.Могерини отметила, что нарушения Россией международного права привели к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море. "Необоснованное применение силы Россией против Украины 25 ноября 2018 года является напоминанием о негативных последствиях незаконной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности. ЕС повторяет свой призыв к России безоговорочно и без дальнейших задержек освободить незаконно захваченных украинских членов экипажа, судов и оборудования", - напомнила позицию Сообщества Высокий представитель.

При этом она указала, что до их освобождения РФ должна уважать их права на юридическое представительство и доступ для представителей консульства и предоставлять пострадавшим членам экипажа надлежащую медицинскую помощь.

Ф.Могерини также отметила, что ЕС осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. "ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. Незаконные ограничения на такой проход имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и во всем регионе", - подчеркнула она.

Кроме того, Высокий представитель ЕС коснулась проведения выборов Россией на территории Крыма. "Европейский Союз не признавал и не признает проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове", - констатировала Ф.Могерини.

Высокий представитель ЕС также выразила уверенность, что усиливающаяся милитаризация полуострова продолжает негативно влиять на ситуацию в области безопасности в Черноморском регионе.

Ф.Могерини также отметила, что после незаконной аннексии Российской Федерацией ситуация с правами человека на Крымском полуострове значительно ухудшилась. "Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких как свобода выражения мнений, религии или убеждений и ассоциаций, а также право на мирные собрания", - уточнила она.

В связи с этим Высокий представитель ЕС считает важным, чтобы в соответствии с резолюцией 73/263 Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2018 года региональные и международные, а также неправительственные правозащитные организации имели беспрепятственный доступ в Крым и Севастополь.

Ф.Могерини также констатировала серьезные нарушения права крымских татар в результате закрытия крымскотатарских СМИ, запрета деятельности Меджлиса и преследования его лидеров и членов их общины. "ЕС ожидает от России отмены этих решений и прекращения давления на крымскотатарское сообщество. Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть обеспечена возможность сохранять и развивать свою культуру, традиции культурного наследия, образование и самобытность", - отметила она.

Кроме того, Высокий представитель считает, что РФ должна принять меры по улучшению экологической ситуации, которая значительно ухудшилась после незаконной аннексии.

Ф.Могерини вновь призвала к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семена, Владимира Балуха, Эмира-Усейна Куку и всех тех, "кто был задержан на Крымском полуострове и осужден в нарушение международного права". "Журналисты, правозащитники и адвокаты должны иметь возможность работать независимо и без чрезмерного вмешательства и запугивания. ЕС призывает к полному соблюдению международных стандартов в области прав человека на полуострове", - заявила она.

При этом Высокий представитель настаивает на том, чтобы все находящиеся на рассмотрении дела о нарушениях прав человека, таких, как насильственные исчезновения, пытки и убийства, насилие, преследование по политическим мотивам, дискриминация и преследование, были тщательно расследованы.

"Полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь, по-прежнему имеет первостепенное значение. ЕС напоминает Резолюцию ГА ООН 73/263 от 22 декабря 2018 года и призывает к ее полному выполнению, включая обязательства Российской Федерации по международному гуманитарному праву", - добавила Ф.Могерини.