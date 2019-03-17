Политика

11:51 17.03.2019

Несколько тысяч человек ожидают встречи с Порошенко на Михайловской площади

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Несколько тысяч человек ожидают встречи с Порошенко на Михайловской площади

Несколько тысяч человек пришли на встречу с кандидатом в президенты Украины, действующим главой Украинского государства Петром Порошенко "Мы идем своим путем" в воскресенье утром в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на Михайловской площади в центре украинской столицы установлена сцена, на ней поочередно выступают артисты, активисты, соратники П.Порошенко.

Мероприятие началось в 11:00, президент по состоянию на 11:40 еще не прибыл. В программе встречи с кандидатом в президенты значится выступление артистов Тараса Петриненко, Татьяны Горобец, группы "Kozak System", Тараса Чубая и группы "Плач Еремии". Пришедшие на встречу люди слушают исполнителей.

На площади замечен мэр Киева Виталий Кличко.

Михайловская площадь полностью заполнена пришедшими людьми, они стоят также и на прилегающих улицах – Десятинной, Трехсвятительской, Михайловской, Владимирском проезде. Многие пришли с национальными флагами Украины. Люди продолжают прибывать; некоторую часть привезли на автобусах, но подавляющее большинство прибывает на площадь своим ходом и на общественном транспорте.

Охрана на площади усилена, на ней установлено мобильное ограждение высотой менее метра, на подходах к которому правоохранители проверяют граждан металлоискателями. Ближе к сцене, у здания Дипломатической академии МИД, стоит 9 рамок с металлоискателями.

Правоохранители частично перекрыли автомобильное движение по улицам Большой Житомирской и Владимирской. На месте работает полиция диалога. Обстановка спокойная.

В месте проведения акции установлены биотуалеты, стоит несколько машин "скорой помощи".

Мероприятие широко не рекламировалось, информация о нем распространялась преимущественно через агитационные палатки кандидата П.Порошенко.

В Киеве тепло и облачно - температура воздуха около 6 градусов тепла, без осадков.

Теги: #президент #порошенко #украина
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