Политика

10:40 17.03.2019

Трамп обвинил Google в помощи военным Китая

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Трамп обвинил Google в помощи военным Китая

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американская компания Google помогает Китаю и его военнослужащим.

"Google помогает Китаю и его армии, а не США. Ужасно!" - написал он в Твиттере.

Д.Трамп не уточнил, в чем именно заключается помощь компании Китаю.

Ранее на этой неделе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным делам заявил, что работа Google косвенным образом приносит пользу китайским военным. Дж.Данфорд также не пояснил, на чем основывается этот вывод.

Кроме того Д.Трамп в Твиттере отметил, что Google помогал его сопернице по президентской гонке, бывшему госсекретарю США Хилари Клинтон, а не ему самому. 

Теги: #сша #трамп #китай #google
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