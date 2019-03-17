Политика

06:32 17.03.2019

Новое правительство Эстонии намерено отказаться от миграционных квот Евросоюза

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Формируемое в Эстонии новое правительство обещает возродить самостоятельную пограничную службу и отказаться от миграционных квот Евросоюза, сообщил в субботу в социальных сетях член делегации от Консервативной народной партии страны Мартин Хельме (Martin Helme).

По его словам, на коалиционных переговорах в субботу "прежде всего договорились, что иммиграция будет в дальнейшем полностью под контролем Эстонии, никаких квот не будет".

"Кроме того, договорились о восстановлении как пограничной службы (с отдельной структурой, своим бюджетом, созданием резерва), так и стимуляции обратной миграции", - сообщил М.Хельме.

Вместе с тем он отметил, что вопрос об отказе от закона о совместном проживании лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, на чем настаивали консерваторы в ходе предвыборной кампании, будет рассмотрен на будущей неделе.

Вопросы о возрождении самостоятельной пограничной службы и отказ от европейских миграционных квот также был в центре предвыборной программы консерваторов.

Департаменты полиции, пограничной охраны и миграции были объединены в Эстонии в одно ведомство 1 января 2010 года, это вызывало трения между полицейскими и пограничниками.

В настоящее время в стране ведутся переговоры о создании коалиции на базе трех партий: Центра, "Отечество" и Консервативной народной партии. На прошедших 3 марта парламентских выборах они получили на всех вместе 57 мандатов из 101, что позволяет им создать правительство большинства. 

Теги: #правительство #планы #мигранты #эстония
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