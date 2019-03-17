Политика

00:37 17.03.2019

Берлускони заявил, что не был знаком со скончавшейся по его делу свидетельницей

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Берлускони заявил, что не был знаком со скончавшейся по его делу свидетельницей

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что никогда не знал скончавшуюся Иман Фадиль, которая была одной из основных свидетелей по его делу, передает в субботу итальянский телеканал РАИ.

"Я никогда не знал этого человека и никогда не разговаривал с ней", - ответил бывший итальянский премьер на вопрос журналистов о том, как он относится к смерти И.Фадиль.

"То, что я читал о ее заявлениях, всегда заставляло меня думать, что все они были выдуманы и абсурдны", - подчеркнул С.Берлускони.

Ранее в субботу СМИ сообщили, что И.Фадиль скончалась от отравления смесью радиоактивных веществ - в частности, от радиоактивного изотопа кобальта. При этом стало известно, что И.Фадиль в скором времени должна была дать показания против С.Берлускони, что он платил девушкам, работавшим на вечеринках на его вилле, за то, чтобы они молчали.

И.Фадиль доставили в больницу в январе, где она находилась вплоть до начала марта. Тогда женщина заявила своей семье и адвокатам об опасениях, что ее отравили. Последний месяц И.Фадиль провела в мучениях: незадолго до смерти у нее отказали все органы.

Теги: #реакция #италия #экс_премьер #свидетель
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