Политика

23:12 16.03.2019

Климкин ратует за введение двойного гражданства для украинской диаспоры

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Климкин ратует за введение двойного гражданства для украинской диаспоры

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за возможность двойного гражданства для украинской диаспоры.

"Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю. Я считаю, что мы должны просто прописать критерии. Конечно, мы должны к этому идти", - заявил П.Климкин в эфире "Радио Культура", отвечая на вопрос о двойном гражданстве и украинской диаспоре.

Он отметил, что Украина теряет тысячи украинцев, которые могли бы работать, не выезжая за пределы страны, не только в государственных органах или какой-то бюрократии, или бизнесе, но также создавать современную украинскую культуру.

"Многие люди понимают нас, украинцев, через украинскую культуру. Они смотрят на нас, на нашу культуру и таким образом понимают, кто такие украинцы, почему Украина - это уникальная страна, почему она единственная способна бороться с Россией", - отметил глава МИД.

Теги: #диаспора #гражданство #украина #климкин
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