Чехия не признает Крым территорией России

Министерство иностранных дел Чешской Республики по случаю пятилетия аннексии Крыма заявило, что они не намерены признавать полуостров территорией Российской Федерации, а также требуют немедленного освобождения украинских политзаключенных, сообщила пресс-служба МИД Чехии.

"Продолжающаяся милитаризация Крыма, а также нарушения беспрепятственного и свободного плавания через Керченский пролив и Азовское море представляют собой еще одно вопиющее нарушение международного права. Более того, это создает и угрозу стабильности и безопасности в Европе", - говорится в заявлении МИД Чехии.

Также в заявлении сообщается, что Чешская Республика в свое время пережила военную оккупацию соседним государством и поэтому остается непреклонной в своей приверженности проведению политики непризнания.

Кроме того, отмечается, что после оккупации Крыма Российской Федерацией неоднократно нарушались основные права человека и гражданские права крымских татар, а также других этнических и религиозных общин.

"Чешская Республика призывает Российскую Федерацию обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека, а также немедленно освободить Олега Сенцова и других незаконно задержанных граждан Украины, включая членов экипажа, захваченных во время нападения на украинские суда в ноябре 2018 года", - подчеркнули в министерстве.