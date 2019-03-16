МИД Канады призывает РФ освободить политзаключенных, в том числе Сенцова, и отменить запрет Меджлиса в Крыму

Министерство иностранных дел Канады спустя пять лет после аннексии Россией Крыма по-прежнему выступает в поддержку суверенитета Украины, призывает РФ освободить политзаключенных и отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

"Сегодня пятая годовщина незаконного вторжения России и аннексии Крыма. Мы продолжаем самым решительным образом осуждать это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, опубликованном на сайте МИД в субботу.

Глава МИД отметила, что в течение пяти лет мир был свидетелем серьезного подавления прав человека в Крыму со стороны российских властей (произвольные аресты, пытки, задержания, исчезновения и подавление свободы выражения мнений).

"Канада глубоко обеспокоена преследованием крымских татар и других меньшинств. Мы осуждаем запрет на Меджлис, орган самоуправления крымских татар, и призываем Россию отменить это незаконное и аморальное решение", - подчеркивается в заявлении.

Х.Фриланд подчеркнула, что Канада по-прежнему призывает освободить российских политзаключенных, в том числе писателя и режиссера Олега Сенцова.

"Канада привержена поддержке народа Украины. Вчера Канада и ее союзники объявили о новых санкциях против 129 физических и юридических лиц, многие из которых - за непосредственное участие в незаконной аннексии Крыма. Вместе с международным сообществом мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, до тех пор, пока Россия не будет уважать суверенитет Украины и международное право", - подытожила министр.