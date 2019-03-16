Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от б марта 2019 "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", сообщила его пресс-служба в субботу.

Согласно решению СНБО, правительство должно в месячный срок организовать с привлечением международных экспертов аудит государственного концерна "Укроборонпром" и предприятий - участников этого концерна и по его результатам информировать общественность.

СНБО также рекомендовала Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Государственному бюро расследований провести проверку и дать правовую оценку фактам, изложенным в средствах массовой информации, о нарушениях в сфере закупок продукции, работ, услуг оборонного назначения и по результатам проинформировать общественность .

Кроме того, правительству поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для этого Кабмин должен предпринять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".

Правительство также должно проработать вопрос целесообразности образования центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином Украины через министра экономического развития и торговли Украины, с возложением на этот орган отдельных функций по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе госконцерном "Укроборонпром".

Согласно указу, должен быть разработан и внесен на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в закон Украины "О государственном оборонном заказе", в котором предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок.

На рассмотрение парламента также должны быть представлены законопроекты об усилении ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа; внесении изменений в закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" относительно исключения из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, предприятий-участников госконцерна "Укроборонпром" и включения их в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, но которые могут быть корпоратизированы; внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по упрощению ввоза составляющих для использования в производстве продукции оборонного назначения.

Министерству экономического развития и торговли Украины поручено обеспечить в месячный срок рассмотрение межведомственной координационной комиссией по вопросам импортозамещения вопросов импортозамещения металлургической продукции, подшипников специального назначения, электронных компонентов и др.

Как сообщалось, 6 марта на заседании СНБО П.Порошенко заявил, что Украина инициирует проведение комплексного международного аудита госконцерна "Укроборонпром", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов.

В тот же день секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил провести аудит и ревизию деятельности госконцерна "Укроборонпром" и входящих в него предприятий с привлечением иностранных экспертов. Также Совет рекомендовал Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований "осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность".