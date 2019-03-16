Порошенко заявил об успехе реформы по децентрализации

Президент Украины Петр Порошенко отмечает успех реформы децентрализации в стране.

"Я не сдам и не предам децентрализацию, поскольку это успешная реформа. Когда мы ее писали, мы использовали опыт всей Европы, от Польши … до Германии", - заявил П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Полтавской области в субботу.

Говоря о преимуществах децентрализации, П.Порошенко отметил, что в 2013 году объем государственной помощи местному самоуправлению составлял 500 млн грн, а в 2019 году - 33,5 млрд грн.

"В 67 раз (рост – ИФ)! Вот вам полномочия, вот вам участие государства!" - подчеркнул П.Порошенко.