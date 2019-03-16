Замглавы Полтавской ОГА Товстый будет исполнять обязанности руководителя обладминистрации

Исполнять обязанности главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА) будет заместитель главы ОГА Роман Товстый, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Пока что исполнять обязанности главы областной государственной администрации будет хорошо вам известный Роман Товстый", - сообщил П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Полтавской области в субботу.

Он подчеркнул, что первоочередная задача для Р.Товстого - скоординировать план регионального развития для Полтавской области. "Это сейчас ваша персональная ответственность", - сказал П.Порошенко.

Ранее в субботу он заявил, что подписал указ об увольнении Валерия Головко с должности главы Полтавской ОГА.

Согласно информации на сайте Полтавской облгосадминистрации, среди функциональных полномочий замглавы ОГА Р.Товстого – реализация государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, воспроизводства и охраны природных ресурсов; контроль выполнения законодательства по вопросам обеспечения равных прав детей, женщин и мужчин, улучшение условий жизни многодетных семей и др.