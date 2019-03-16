Тарута заявил о поддержке Тимошенко на президентских выборах

Кандидат в президенты, внефракционный депутат Верховной Рады и лидер партии "Основа" Сергей Тарута поддержал кандидата в президенты, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко на президентских выборах.

"Мы сейчас объединяем наши команды в избирательном процессе... И наша команда будет работать на то, чтобы поддержать Юлию Владимировну и чтобы защитить этот выбор", - сказал С.Тарута на совместной с Ю.Тимошенко пресс-конференции в субботу в Киеве.

По словам С.Таруты, его фамилия останется в бюллетене, но его команда будет работать на победу Ю.Тимошенко.

"Мы будем делать все, чтобы Юлия Владимировна победила", - сказал он.

Данные договоренности между кандидатами были инициированы С.Тарутой и закреплены в меморандуме о сотрудничестве.

По словам Ю.Тимошенко, их политсилы также объединяют свои программы.

Что касается дальнейшего объединения для участия в парламентских выборах, то кандидаты отметили, что соответствующие решения будут обсуждаться после президентских выборов.

"Я думаю, что мы будем о всех действиях, первых шагах и кадровых назначениях говорить только после победы", - сказала Ю.Тимошенко, отвечая на вопрос о поддержке кандидатуры С.Таруты на пост премьер-министра в случае ее победы на выборах президента.

Как известно, свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК. То есть на нынешних президентских выборах - до 7 марта 2019 года включительно.

С.Тарута – украинский предприниматель, возглавлял Донецкую областную государственную администрацию с 2 марта по 10 октябрь 2014 года, народный депутат Верховной Рады VIII созыва.