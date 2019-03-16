Политика

13:24 16.03.2019

Зеленский победил бы Порошенко и Тимошенко во втором туре – американский опрос

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Зеленский победил бы Порошенко и Тимошенко во втором туре – американский опрос

Шоумен Владимир Зеленский победил бы во втором туре выборов президента Украины действующего главу государства Петра Порошенко с 52% поддержки избирателей против 44%, о чем свидетельствуют результаты опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner (GQR) и украинской InfoSapiens, обнародованные на сайте издания "Новое время" в субботу.

Речь идет об избирателях, собирающихся голосовать, включая часть еще не определившихся респондентов, предпочтения которых удалось оценить.

С еще большим отрывом В.Зеленский победил бы во втором туре лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко: 55% против 41% голосов избирателей.

В опросе отмечается, что за месяц уровень потенциальной поддержки В.Зеленского во втором туре снизился на 13 процентных пунктов, а П.Порошенко, наоборот, вырос на 10. Кроме того, в паре В.Зеленский – Ю.Тимошенко шоумен за месяц потерял 8 процентных пунктов поддержки, в то время как уровень поддержки лидера "Батькивщины" вырос на 4 пункта.

Опрос проводился 23 февраля - 4 марта. Полевой этап исследования (интервью с репрезентативной выборкой из 1308 респондентов) провела компания InfoSapiens, а GQR провела обработку и анализ данных согласно своей методологии. Статистическая погрешность выборки составляет +/-3,6% для результатов среди респондентов, собирающихся голосовать.

Greenberg Quinlan Rosner (GQR) - международная компания с головным офисом в Вашингтоне (США), занимающаяся исследованиями общественного мнения и стратегическим консультированием в избирательных кампаниях. Компания работала на выборах в почти 100 странах.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Теги: #зеленский #порошенко #выборы
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