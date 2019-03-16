Порошенко подписал указ об увольнении главы Полтавской облгосадминистрации Головко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Валерия Головко с должности главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА).

"Сегодня здесь, в Полтаве, я хочу заявить, что я подписал указ об увольнении господина Головко", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Полтавской области в субботу.

Он пояснил причину увольнения В.Головко: "К нему возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро".

"Для того, чтобы обеспечить объективное расследование, точно будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность", - отметил П.Порошенко.

По мнению главы государства, данное решение логично и должно стать моделью для подобных случаев.

При этом П.Порошенко подчеркнул, что "последнее слово, безусловно, за судом – только суд может определить уровень уголовной ответственности человека".

Как сообщалось, 12 марта, выступая на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" в Киеве, П.Порошенко попросил Кабинет министров направить ему представление на увольнение главы Полтавской ОГА В.Головко: "Попрошу господина премьер-министра: я обращаюсь к нему с предложением предоставить мне представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Писоцкого".

Президент подчеркнул тогда, что к этим должностным лицам возникли серьезные претензии со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины, есть соответствующие доказательства. "Для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность", - сказал глава государства.

Обыски в здании Полтавской ОГА прошли 22 февраля. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердила проведение обысков у должностных лиц Полтавской области в рамках уголовного производства по организации схемы получения неправомерной выгоды.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по организации схемы получения неправомерной выгоды должностными лицами Полтавской области. В рамках указанного уголовного производства с целью установления обстоятельств, которые… подлежат доказыванию, детективами НАБУ проводится ряд согласованных прокурорами САП и санкционированных судом обысков", - сообщила САП в Фейсбуке, не уточнив конкретных должностей и лиц, у которых проходили обыски.

Местные интернет-издания сообщали, что сотрудники НАБУ провели обыски в здании Полтавской ОГА, в частности, в кабинете главы ОГА В.Головко и его первого заместителя Андрея Писоцкого, в рамках досудебного расследования по ч.4. ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

В.Головко был назначен главой Полтавской ОГА в декабре 2014 года. Ранее был депутатом Полтавского облсовета V и VI созывов. С 2012 по 2014 гг. – народный депутат Украины VII созыва.