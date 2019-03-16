Политика

12:05 16.03.2019

Youtube заблокировал канал Зеленского из-за жалоб пользователей – команда кандидата в президенты

2 мин читать
Youtube заблокировал канал Зеленского из-за жалоб пользователей – команда кандидата в президенты

Команда кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщила о получении официального ответа от Youtube относительно причин блокирования их канала 14 марта.

"Наконец-то мы получили официальный ответ от Youtube, почему наш канал был заблокирован. Причина никого не удивила - массовые жалобы ботов", - говорится в сообщении на странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке в субботу.

К данному сообщению прилагается ответ Youtube на английском языке, из которого следует, что "члены нашего сообщества знают наши принципы и отмечают контент, который, по их мнению, нарушает их". "Мы быстро просматриваем весь отмеченный контент, и если мы обнаруживаем, что видео нарушает правила, мы удаляем его", - поясняется в ответе видеохостингового сайта.

В то же время у Youtube есть команда, которая занимается выявлением и удалением спама. "Иногда видео, отмеченное пользователями или идентифицированное нашей командой по спаму, удаляется по ошибке. Когда мы обращаем на это внимание, мы просматриваем контент и предпринимаем соответствующие действия, включая восстановление удаленных видео или каналов", - подчеркнули в команде Youtube.

Как сообщалось, 14 марта Youtube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный кандидату в президенты Украины В.Зеленскому.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", - говорится на странице "Зе президент слуга народа" в Youtube.

После этого "Команда Зеленского" в соцсети Фейсбук сообщила: "Наш Youtube-канал временно заблокирован по неизвестным причинам без предупреждения. Сейчас мы решаем этот вопрос".

Позднее в тот же день В.Зеленский в видеообращении на странице в Фейсбуке сообщил о разблокировании его канала на сайте Youtube.

Теги: #зеленский #youtube #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 15.03.2019
МВД проверяет обращения ряда кандидатов в президенты о вмешательстве в информсистему ЦИК "Выборы-2019"

МВД проверяет обращения ряда кандидатов в президенты о вмешательстве в информсистему ЦИК "Выборы-2019"

19:31 15.03.2019
Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

19:28 15.03.2019
Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

18:42 15.03.2019
Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

18:32 15.03.2019
Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

18:04 15.03.2019
Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты, за ним идут Тимошенко и Порошенко - опрос "Украинского социологического портала"

Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты, за ним идут Тимошенко и Порошенко - опрос "Украинского социологического портала"

17:46 15.03.2019
Богомолец зовет киевлян на субботник

Богомолец зовет киевлян на субботник

17:08 15.03.2019
Бойко - лидер электоральных симпатий в Луганской области – соцопрос Seetarget

Бойко - лидер электоральных симпатий в Луганской области – соцопрос Seetarget

16:50 15.03.2019
Садовый выступает за подчиненность полиции по вопросам безопасности местной громаде

Садовый выступает за подчиненность полиции по вопросам безопасности местной громаде

15:34 15.03.2019
Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турция по-прежнему не признает аннексию Крыма Россией и продолжает поддержку крымских татар на полуострове

США никогда не признают контроль Кремля над Крымом – посольство в Украине

Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по ситуации с системой "Выборы"

МИД Канады объявил о санкциях в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму

Порошенко в Брюсселе встретится с руководством ЕС и примет участие в съезде ЕНП

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция по-прежнему не признает аннексию Крыма Россией и продолжает поддержку крымских татар на полуострове

США никогда не признают контроль Кремля над Крымом – посольство в Украине

Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по ситуации с системой "Выборы"

ЦИК зарегистрировала 742 международных наблюдателя на выборах президента Украины

Порошенко: Лондонский саммит НАТО в декабре - благоприятная возможность для предоставления Украине ПДЧ

Один из подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко вышел под залог в 4 млн грн

МИД Канады объявил о санкциях в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму

Порошенко в Брюсселе встретится с руководством ЕС и примет участие в съезде ЕНП

Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

Минфин США добавил шесть физлиц и восемь компаний из РФ в санкционный список

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА