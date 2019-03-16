Youtube заблокировал канал Зеленского из-за жалоб пользователей – команда кандидата в президенты

Команда кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщила о получении официального ответа от Youtube относительно причин блокирования их канала 14 марта.

"Наконец-то мы получили официальный ответ от Youtube, почему наш канал был заблокирован. Причина никого не удивила - массовые жалобы ботов", - говорится в сообщении на странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке в субботу.

К данному сообщению прилагается ответ Youtube на английском языке, из которого следует, что "члены нашего сообщества знают наши принципы и отмечают контент, который, по их мнению, нарушает их". "Мы быстро просматриваем весь отмеченный контент, и если мы обнаруживаем, что видео нарушает правила, мы удаляем его", - поясняется в ответе видеохостингового сайта.

В то же время у Youtube есть команда, которая занимается выявлением и удалением спама. "Иногда видео, отмеченное пользователями или идентифицированное нашей командой по спаму, удаляется по ошибке. Когда мы обращаем на это внимание, мы просматриваем контент и предпринимаем соответствующие действия, включая восстановление удаленных видео или каналов", - подчеркнули в команде Youtube.

Как сообщалось, 14 марта Youtube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный кандидату в президенты Украины В.Зеленскому.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", - говорится на странице "Зе президент слуга народа" в Youtube.

После этого "Команда Зеленского" в соцсети Фейсбук сообщила: "Наш Youtube-канал временно заблокирован по неизвестным причинам без предупреждения. Сейчас мы решаем этот вопрос".

Позднее в тот же день В.Зеленский в видеообращении на странице в Фейсбуке сообщил о разблокировании его канала на сайте Youtube.