Турция по-прежнему не признает аннексию Крыма Россией и продолжает поддержку крымских татар на полуострове

Украины и в защиту прав крымских татар.

"Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в нарушение международного права на основании незаконного референдума, состоявшегося пять лет назад, 16 марта. В связи с этим мы повторяем, что не признаем ситуацию де-факто, вызванную данным актом, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

В МИД также подчеркнули, что положение крымских татар - коренного народа Крыма – "остается для нас приоритетным". "Мы будем продолжать поддерживать крымских татар, чтобы они жили в мире и безопасности на своей исторической родине, сохраняя свою идентичность", - сказано в заявлении.