США никогда не признают контроль Кремля над Крымом – посольство в Украине

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, никогда не признают аннексию Крыма.

"5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом", - говорится в аккаунте посольства США в Украине в Твиттере.

Посольство также подчеркнуло, что во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу была высказана четкая позиция – "США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".