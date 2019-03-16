Политика

11:35 16.03.2019

США никогда не признают контроль Кремля над Крымом – посольство в Украине

1 мин читать
США никогда не признают контроль Кремля над Крымом – посольство в Украине

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, никогда не признают аннексию Крыма.

"5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом", - говорится в аккаунте посольства США в Украине в Твиттере.

Посольство также подчеркнуло, что во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу была высказана четкая позиция – "США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Теги: #суверенитет #сша #крим
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:47 16.03.2019
Ракета-носитель Delta IV стартовала на орбиту с очередным спутником широкополосной связи для ВВС США

Ракета-носитель Delta IV стартовала на орбиту с очередным спутником широкополосной связи для ВВС США

23:58 15.03.2019
США продолжают переброску стратегической авиации в Европу

США продолжают переброску стратегической авиации в Европу

22:30 15.03.2019
Трамп наложил вето на резолюцию, предлагающую отменить режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой

Трамп наложил вето на резолюцию, предлагающую отменить режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой

22:12 15.03.2019
США и Лондон сочли подозрительной смерть грузина в погрануправлении ФСБ в Абхазии

США и Лондон сочли подозрительной смерть грузина в погрануправлении ФСБ в Абхазии

19:22 15.03.2019
American Airlines на время прекращает полеты в Венесуэлу

American Airlines на время прекращает полеты в Венесуэлу

18:51 15.03.2019
Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

18:15 15.03.2019
Минфин США добавил шесть физлиц и восемь компаний из РФ в санкционный список

Минфин США добавил шесть физлиц и восемь компаний из РФ в санкционный список

17:37 15.03.2019
Помпео пригрозил санкциями сотрудникам МУС за расследования в отношении военных США

Помпео пригрозил санкциями сотрудникам МУС за расследования в отношении военных США

15:20 15.03.2019
В Украине на 40 суток арестован гражданин США, разыскиваемый за организацию крупного наркокартеля

В Украине на 40 суток арестован гражданин США, разыскиваемый за организацию крупного наркокартеля

11:28 15.03.2019
Власти США обвинили Volkswagen и бывшего CEO автоконцерна в обмане инвесторов

Власти США обвинили Volkswagen и бывшего CEO автоконцерна в обмане инвесторов

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турция по-прежнему не признает аннексию Крыма Россией и продолжает поддержку крымских татар на полуострове

Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по ситуации с системой "Выборы"

МИД Канады объявил о санкциях в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму

Порошенко в Брюсселе встретится с руководством ЕС и примет участие в съезде ЕНП

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

ПОСЛЕДНЕЕ

Youtube заблокировал канал Зеленского из-за жалоб пользователей – команда кандидата в президенты

Турция по-прежнему не признает аннексию Крыма Россией и продолжает поддержку крымских татар на полуострове

Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по ситуации с системой "Выборы"

ЦИК зарегистрировала 742 международных наблюдателя на выборах президента Украины

Порошенко: Лондонский саммит НАТО в декабре - благоприятная возможность для предоставления Украине ПДЧ

Один из подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко вышел под залог в 4 млн грн

МИД Канады объявил о санкциях в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму

Порошенко в Брюсселе встретится с руководством ЕС и примет участие в съезде ЕНП

Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА