Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК

Шестой апелляционный административный суд на заседании в субботу рассмотрит иска кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии.

Как сообщается на странице "Гражданской позиции" в соцсети Facebook в пятницу, истец настаивает на признании противоправными действий и бездеятельности Центризбиркома, который своим распоряжением принял решение включить в состав рабочих групп на окружных избирательных комиссиях сотрудников СБУ и Спецсвязи с целью взять под контроль электронную систему "Выборы".

Заседание начнется в 14.00 в субботу.