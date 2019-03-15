Порошенко в Брюсселе встретится с руководством ЕС и примет участие в съезде ЕНП

Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе проведет встречи с руководством Европейского Союза и примет участие в саммите Европейской народной партии (European People's Party, EPP), сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Программа еще формируется. Ключевым элементом станет встреча с руководством европейских институций, там будет не только Туск (президент Европейского Совета Дональд Туск – ИФ), будет и президент Еврокомиссии, и еврокомиссары", - рассказал министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

П.Климкин также сообщил, что предусмотрено участие президента Украины в саммите Европейской народной партии.

Как указано в обновленном графике Д.Туска на сайте Европейского Совета, у него и П.Порошенко запланирован совместный ужин 20 марта в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).



Полный текст интервью будет опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина".