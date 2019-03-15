Политика

18:51 15.03.2019

Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

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Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Канаде и США за расширение санкций против российских физических и юридических лиц в связи с агрессией РФ в Украине.

"Мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив. Вашингтон и Оттава синхронно с Брюсселем объявили о вводе Азовского пакета санкций. Благодарен партнерам за поддержку и четкую позицию накануне пятой годовщины оккупации Крымского полуострова", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он отметил, что "украинско-трансатлантический фронт как никогда един и крепок в защите фундаментальных принципов международного права и, в первую очередь, суверенитета и нерушимости границ Украины".

"Агрессор должен осознать - цена за вооруженную агрессию лишь будет расти!", - резюмировал П.Порошенко.

Ранее в пятницу, 15 марта, ЕС объявил о том, что Совет ЕС принял решение внести поправки в данные о ряде частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и продлить решение (о введении санкций) еще на шесть месяцев" - до 15 сентября 2019 года.

В санкционные списки ЕС в связи с нападением на корабли Военно-морских сил ВСУ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года были добавлены 8 граждан РФ.

Канада также сообщила о введении санкций в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму, под них попадали 114 физлиц и 15 компаний.

Министерство финансов США внесло шесть физических лиц и восемь российских компаний в санкционный список, связанный с украинским вопросом. В релизе говорится, что вводимые Минфином США меры затрагивают лица и предприятия, имеющих отношение к "безосновательным атакам на украинские военно-морские суда в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке нелегитимных выборов на востоке Украины".

В нем подчеркивается, что меры являются дополнением к санкциям, введенным ранее в пятницу ЕС и Канадой.

К российским гражданам и компаниям применяются блокирующие санкции (так называемый SDN-список): их активы на территории США замораживаются, физическим лицам запрещается въезд на территорию США, а американским резидентам запрещены сделки с попавшими в списки блокирующих санкций лицами и компаниями.

Теги: #канада #санкции #сша #россия #украина #порошенко
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