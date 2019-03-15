Политика

18:32 15.03.2019

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

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Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

Наблюдатели от Российской Федерации, которые есть в предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ списке, не будут зарегистрированы на выборы президента Украины, подчеркнул министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я считаю, что это вопрос решенный. Для этого есть политическая, юридическая и моральная основа. К тому же Верховная Рада приняла соответствующий закон, поэтому российских наблюдателей здесь не будет", - сказал министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым запретила гражданам РФ и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Согласно закону, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радом государством-агрессором или государством-оккупантом. Кроме того, наблюдателем не сможет быть лицо, предложенное государством-агрессором или государством-оккупантом.

В свою очередь, в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что направят запрос всем государствам-членам, включая Россию, о предоставлении краткосрочных наблюдателей для миссии наблюдения за выборами в Украине в 2019 году.

15 марта БДИПЧ ОБСЕ отослало в Киев список кандидатов в состав краткосрочной миссии по наблюдению за выборами президента Украины, в нем 24 кандидатуры, предложенные Россией. "БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украину список имен, предложенных странами-членами ОБСЕ в качестве краткосрочных наблюдателей в миссию ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В списке 24 человека, предложенных РФ", - сказал официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер "Интерфаксу" (interfax.ru).


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #обсе #россия #украина #климкин #выборы #наблюдатели
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