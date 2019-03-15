Около 870 млн грн предусмотрено на ремонт дорог Закарпатья в госбюджете-2019 – Порошенко

На ремонт дорог в Закарпатской области в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено около 870 млн грн, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Нареканий водителей еще очень много. В этом году для ремонта закарпатских дорог государственного и местного значения в государственном бюджете предусмотрена рекордная сумма - около 870 млн грн. И я прослежу, чтобы каждая копейка из них тратилась с максимальной эффективностью", - сказал П.Порошенко на Совете регионального развития Закарпатской области в пятницу.

При этом он отметил, что к данной сумме добавятся еще проекты Государственного фонда регионального развития и средства местных бюджетов.

П.Порошенко подчеркнул, что ремонтные работы необходимо начать уже в ближайшие недели, как только позволит погода.

"Я хочу сказать, что сейчас дорожное строительство Закарпатья будет под моим персональным вниманием", - сказал президент.