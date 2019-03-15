Политика

16:46 15.03.2019

Украина стремится, чтобы доля ее экспорта в ЕС достигла 50% - Порошенко

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Украина стремится, чтобы доля ее экспорта в ЕС достигла 50% - Порошенко

Украина стремится, чтобы доля ее экспорта на рынки Европейского Союза достигла 50%, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы достигнем, чтобы на надежном и на самом большом в мире рынке Европейского Союза Украина имела часть своего экспорта - 50%", - сказал П.Порошенко на Совете регионального развития Закарпатской области в пятницу.

Он подчеркнул, что на европейском рынке Украину никто не будет ограничивать, вводить эмбарго, оказывать политическое давление.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Доля украинского экспорта в странах Европейского Союза сейчас составляет 42,6%.

Теги: #ес #порошенко #украина #экспорт
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