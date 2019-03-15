Политика

16:19 15.03.2019

В Киевской области в президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский - соцопрос

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В Киевской области в президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский - соцопрос

Первое место в президентском рейтинге по Киевской области занимает Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследовательской компанией Seetarget.

За Зеленского готовы отдать свои голоса 25,1% избирателей Киевской области из тех, кто уже определились и будут голосовать.

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко следуют дальше с минимальным разрывом. У Тимошенко 18,2%, у Порошенко — 17,9%

Четвертое место занимает Анатолий Гриценко — 8,2%, а пятое Юрий Бойко — 6,9%.

Участвовать в голосовании на выборах Президента и Верховной Рады будут 84,1% респондентов. 43,9% из них будут голосовать обязательно, 40,2% точно не уверены, но скорее будут.

Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов с 4 по 12 марта 2019 года. Всего опрошено 807 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в Киевской области. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
 

Теги: #рейтинг
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