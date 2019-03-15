Политика

16:10 15.03.2019

Антье Граве вступила на должность замглавы СММ ОБСЕ в Украине

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Антье Граве вступила на должность замглавы СММ ОБСЕ в Украине

Заместителем главы Специальной мониторинговой миссию (СММ) ОБСЕ в Украине стала Антье Граве, работавшая ранее с ООН, Европейским Союзом и правительством Германии.

"На этой неделе на должность заместительницы Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине вступила Aнтье Граве", - сообщает СММ ОБСЕ на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

В миссии отметили, что А.Граве ранее работала в Афганистане, Пакистане, Йемене, на Гаити, и приобрела значительный опыт работы в сфере предотвращения и разрешения конфликтов.

Как сообщалось, 1 ноября 2018 года британец Марк Этерингтон занял должность заместителя главы Специальной мониторинговой миссию ОБСЕ в Украине, членом которой он уже был в 2014 году.

Первый заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг покинул свой пост 31 октября 2018 года.

Теги: #ес #обсе #украина
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