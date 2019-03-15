На украинско-венгерской границе в этом году откроется еще один пункт пропуска – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует открытие в 2019 году международного пункта пропуска Великая Паладь – Надьгодош на украинско-венгерской границе.

"В этом году мы ожидаем открытие еще одного международного пункта пропуска Великая Паладь – Надьгодош на украинско-венгерской границе", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Закарпатской области в пятницу.

Он также подчеркнул необходимость реализации проекта объездной дороги вокруг г.Берегово, которая соединит венгерский автобан М-3 с украинской трассой Киев-Чоп.

Кроме того, глава Украинского государства высказал надежду на открытие пункта пропуска возле села Дыйда, что поможет оптимизировать автотранспортные потоки между Украиной и странами Евросоюза.