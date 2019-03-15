Порошенко наградил орденом Свободы одного из исторических деятелей Карпатской Украины Клочурака

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Свободы (посмертно) одного из исторических деятелей Карпатской Украины Степана Клочурака.

"Хочу объявить, что я принял решение наградить орденом Свободы (посмертно) Степана Клочурака – одного из проводников Карпатской Украины, который свою жизнь посвятил борьбе за независимость нашего государства", - сказал П.Порошенко на митинге-реквиеме по случаю 80-летия провозглашения независимости Карпатской Украины в пятницу в Хустском районе Закарпатской области.

П.Порошенко вручил орден племяннику героя.

Степан Клочурак (родился 27 февраля 1895 года в с.Ясиня Закарпатской области (Австро-Венгрия), умер 8 февраля 1980 года в г.Прага (Чехословакия)) - украинский закарпатский общественно-политический деятель, президент Гуцульской республики (с декабря 1918 по июль 1919 года), член правительства Карпатской республики (март, 1939 года).

Карпатская Украина - украинское независимое государство, которое просуществовало с 15 марта до конца мая 1939 года.

В Закарпатской области 15 марта в этом году объявлено выходным днем в связи с празднованием 80-й годовщины Карпатской Украины – одной из самых важных дат в истории Закарпатья.

"15 марта 1939 года Сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом – изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном – "Ще не вмерла Украина", - сказал глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.