Политика

14:42 15.03.2019

Дальнейшие шаги по Brexit придется определять Лондону, считают в Берлине

1 мин читать
Дальнейшие шаги по Brexit придется определять Лондону, считают в Берлине

Теперь направлять процесс Brexit должна Великобритания, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт журналистам в пятницу.

"Ясно, что следующие шаги, предложения о том, как действовать дальше, должны исходить от Британии", - приводят его слова западные СМИ.

При этом он приветствовал решение британского парламента поддержать предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и перенести крайний срок Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Ранее на этой неделе Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.

Теги: #великобритания #brexit #зайберт #фрг #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:00 14.03.2019
"Динамо" второй раз разгромно проиграло "Челси" и вылетело из Лиги Европы

"Динамо" второй раз разгромно проиграло "Челси" и вылетело из Лиги Европы

20:40 14.03.2019
Британский парламент поддержал предложение Мэй о переносе крайнего срока Brexit на 30 июня

Британский парламент поддержал предложение Мэй о переносе крайнего срока Brexit на 30 июня

14:29 14.03.2019
Мэй не отказывается от возможности третьего голосования в парламенте по Brexit - представитель премьера

Мэй не отказывается от возможности третьего голосования в парламенте по Brexit - представитель премьера

14:28 14.03.2019
Трамп ожидает переговоров с Британией по торговому соглашению с "безграничным потенциалом"

Трамп ожидает переговоров с Британией по торговому соглашению с "безграничным потенциалом"

11:51 14.03.2019
Туск допустил возможность переноса сроков Brexit

Туск допустил возможность переноса сроков Brexit

09:26 14.03.2019
Глава МИД ФРГ назвал "сигналом разума" отказ британского парламента поддержать вариант Brexit без соглашения

Глава МИД ФРГ назвал "сигналом разума" отказ британского парламента поддержать вариант Brexit без соглашения

07:43 14.03.2019
Британские депутаты проголосовали против Brexit без соглашения с Брюсселем

Британские депутаты проголосовали против Brexit без соглашения с Брюсселем

03:35 14.03.2019
Мэй попросит парламент до 20 марта одобрить соглашение по Brexit

Мэй попросит парламент до 20 марта одобрить соглашение по Brexit

23:16 13.03.2019
Британские депутаты проголосуют за перенос сроков Brexit

Британские депутаты проголосуют за перенос сроков Brexit

21:41 12.03.2019
Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit

Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

Регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом восстановлено – Порошенко

В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

Порошенко наградил орденом Свободы одного из исторических деятелей Карпатской Украины Клочурака

Порошенко поручил уравнять денежное обеспечение горно-штурмовых бойцов с десантниками

ПОСЛЕДНЕЕ

Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

Регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом восстановлено – Порошенко

В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

Порошенко наградил орденом Свободы одного из исторических деятелей Карпатской Украины Клочурака

Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

Порошенко поручил уравнять денежное обеспечение горно-штурмовых бойцов с десантниками

В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

За Тимошенко в первом туре выборов президента Украины готовы проголосовать 31,6% граждан – анкетирование "Батькивщины"

Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА