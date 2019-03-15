Политика

14:34 15.03.2019

Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

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Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

БДИПЧ ОБСЕ отослало в Киев список кандидатов в состав краткосрочной миссии по наблюдению за выборами президента Украины, в нем 24 кандидатуры, предложенных Россией, сообщили "Интерфаксу" в БДИПЧ.

"БДИПЧ только что направил в Центральную избирательную комиссию Украину список имен, предложенных странами-членами ОБСЕ в качестве краткосрочных наблюдателей в миссию ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В списке 24 человека, предложенных РФ", - сказал официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.

На прошлой неделе вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине", которым вводится запрет представителям РФ быть наблюдателями на украинских выборах.

Россия предложила 14 кандидатур для участия в краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Ранее двое россиян были исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, после чего стало известно, что МИД России передумал направлять наблюдателей РФ на выборы президента Украины.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.

Теги: #обсе #россия #украина #томас_раймер #выборы
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