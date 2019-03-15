Политика

14:11 15.03.2019

Порошенко поручил уравнять денежное обеспечение горно-штурмовых бойцов с десантниками

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Порошенко поручил уравнять денежное обеспечение горно-штурмовых бойцов с десантниками

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку почти на четверть увеличить денежное обеспечение военнослужащих отдельных горно-штурмовых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, а также поручил улучшить инфраструктуры военных городков ОГШБ.

"Поручаю министру обороны Степану Полтораку поднять денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов на 23% и приравнять их к бойцам подразделений десантно-штурмовых войск", - сказал П.Порошенко на митинге-реквиеме по случаю 80-летия провозглашения независимости Карпатской Украины в пятницу в Хустском районе Закарпатской области.

Также он поручил принять меры для улучшения инфраструктуры военных городков, строительства новых современных жилых фондов для бойцов горно-штурмовых бригад.

"Для этого предлагаю привлечь силы Государственной специальной службы транспорта. Соответствующие приказы поручаю подписать сегодня", - заявил П.Порошенко.

В состав механизированных и танковых войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины по состоянию на 2019г входят 10-я отдельная горно-штурмовая бригада (г.Коломыя Ивано-Франковской области) и 128-я отдельная горно-пехотная бригада (г.Мукачево Закарпатской области).

Теги: #президент #минобороны #порошенко #полторак
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