Политика

13:43 15.03.2019

За Тимошенко в первом туре выборов президента Украины готовы проголосовать 31,6% граждан – анкетирование "Батькивщины"

2 мин читать
За Тимошенко в первом туре выборов президента Украины готовы проголосовать 31,6% граждан – анкетирование "Батькивщины"

Согласно результатам анкетирования, проведенного активистами партии "Батькивщина", лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко в первом туре президентских выборов готовы поддержать 31,6% украинских граждан, шоумена Владимира Зеленского – 20,9%, а действующего главу государства Петра Порошенко – 15,8%.

"Анкетирование проводилось в рамках каждой области во время проведения обхода по квартирам, домам нашими партийными активистами, волонтерами", - сказал заместитель руководителя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Он отметил, что "Батькивщина" имеет более 400 тыс. членов партии, которые представлены до самого низшего звена.

В ходе анкетирования в течение февраля было опрошено 2,5 млн граждан во всех областях Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба партии "Батькивщина", согласно результатам анкетирования, во втором туре выборов президента Украины Ю.Тимошенко уверенно выигрывает у В.Зеленского (50,5% против 40,5%) и П.Порошенко (57,5% против 31,2%.).

С.Соболев отметил, что "Батькивщина" решила представить данные анкетирования, которое она не раз проводила, и результаты которого всегда подтверждаются официальными результатами выборов на сайте Центральной избирательной комиссии.

"Сегодняшние результаты, 31% у Юлии Тимошенко - это фактически прогнозный опрос, который делает каждая соцкомпаниями. Единственная разница - это не тысячи, а реальные 2,5 млн граждан, которые были опрошены. Это уже не опрос, а реальное голосование", - сказал С.Соболев.

Он обратил внимание на то, что все соцопросы рейтинговых компаний до декабря свидетельствовали о том, что Ю.Тимошенко – первый и бесспорный лидер президентской гонки.

Однако с началом предвыборной кампании, по словам С.Соболева, в опросах этих известных соцслужб появились признаки грязных манипуляций – "первыми в рейтингах были и П.Порошенко, и В.Зеленский, и Ю.Тимошенко, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко".

Теги: #тимошенко #опрос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 15.03.2019
Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

14:00 15.03.2019
В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

13:58 15.03.2019
За Тимошенко в первом туре выборов президента Украины готовы проголосовать 31,6% граждан – опрос "Батькивщины"

За Тимошенко в первом туре выборов президента Украины готовы проголосовать 31,6% граждан – опрос "Батькивщины"

13:55 15.03.2019
В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

13:47 15.03.2019
Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

13:47 15.03.2019
Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

13:43 15.03.2019
Более 100 тыс граждан Украины изменят место своего голосования на выборах 31 марта, прогнозируют в ЦИК

Более 100 тыс граждан Украины изменят место своего голосования на выборах 31 марта, прогнозируют в ЦИК

13:36 15.03.2019
Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

13:29 15.03.2019
Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

13:27 15.03.2019
Более 100 тыс граждан Украины изменят место своего голосования на выборах 31 марта, прогнозируют в ЦИК

Более 100 тыс граждан Украины изменят место своего голосования на выборах 31 марта, прогнозируют в ЦИК

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко поручил уравнять денежное обеспечение горно-штурмовых бойцов с десантниками

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко: "азовский" пакет санкций ЕС будет расширен и усилен, если РФ продолжит нападать на украинские корабли и препятствовать свободе судоходств

Власти ЕС ввели санкции против восьми россиян в связи с захватом украинских военных судов в Керченском проливе

ЕС продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции в связи с конфликтом на Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко поручил уравнять денежное обеспечение горно-штурмовых бойцов с десантниками

Идеи "русского мира" все еще присутствуют в Украине – эксперт

Трое судей КС настаивают на отставке председателя суда Шевчука

ЕС вновь потребовал от России освободить украинских моряков

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

МИД Беларуси ждет от посла РФ уважения к стране, а не менторства: "он не понял разницы между федеральным округом и независимым государством"

Кириленко рассчитывает на принятие Радой законопроекта о среднем образовании в этом году

ГБР выясняет причину неявки Дубиля на допрос

Порошенко: "азовский" пакет санкций ЕС будет расширен и усилен, если РФ продолжит нападать на украинские корабли и препятствовать свободе судоходств

Климкин: Нападения на мечети в Новой Зеландии - это отвратительный акт насилия и ненависти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА