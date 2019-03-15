Политика

13:36 15.03.2019

Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

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Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии ожидают, что около 47 тыс. украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, смогут проголосовать на выборах президента Украины на специально созданных для них избирательных участках.

"Было создано 80 таких участков: 46 малых, 30 средних и 4 больших. Ориентировочное количество тех военнослужащих, которые выполняют задачи по защите нашей родины от агрессии, которая осуществляется в Донецкой и Луганской областях, и которые смогут проголосовать на этих участках, составлять 47 тыс.", - сказал член ЦИК Михаил Вербенский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он отметил, что с соответствующей инициативой выступило Министерство обороны Украины, поскольку упомянутые военнослужащие не могут оставлять свои воинские части и позиции в зоне проведения ООС.

М.Вербенский указал, что избирательные бюллетени с результатами голосования на этих специальных участках будут передаваться в соответствующие окружные избирательные комиссии на территории Донецкой и Луганской областей.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019г.

Теги: #оос #военнослужащие #украина #цик #выборы #михаил_вербенский
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