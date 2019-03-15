В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Избирательный штаб кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обещает провести параллельный подсчет голосов на президентских выборах и объявить их результаты раньше, чем Центральная избирательная комиссия.

"Без сомнения, наш подсчет будет объявлен намного раньше, чем это делает Центральная избирательная комиссия. Это будет сделано буквально в течение суток", - сообщил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам С.Соболева у "Батькивщины" будет достаточное количество наблюдателей, которые готовы защитить результаты выборов.

"Мы сейчас завершили подготовку наших специалистов по параллельному подсчету голосов, прошу не путать с параллельным сервером…", - отметил народный депутат.

Он пояснил, что сразу же после того, как какая-либо участковая избирательная комиссия подсчитает итоги голосования на участке и подпишет протокол подсчета голосов, эта же информация сначала по телефону, а позже и "живой почтой" будет передаваться в избирательный штаб Ю.Тимошенко. По словам парламентария, это будет делаться для того, чтобы у штаба кандидата в президенты была возможность вести собственные подсчеты голосования.

"Это даст возможность объявить реальные результаты выборов еще до объявления их результатов Центральной избирательной комиссией", - сказал С.Соболев.