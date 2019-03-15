Политика

11:21 15.03.2019

МИД Беларуси ждет от посла РФ уважения к стране, а не менторства: "он не понял разницы между федеральным округом и независимым государством"

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МИД Беларуси ждет от посла РФ уважения к стране, а не менторства: "он не понял разницы между федеральным округом и независимым государством"

МИД Беларуси дал совет послу РФ в Минске Михаилу Бабичу вникнуть в специфику страны пребывания.

"Не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Михаила Бабича. Благо все они схожи, и менторская линия рассуждения не сильно меняется", - говорится в заявлении начальника управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, распространенном в пятницу.

"На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла", - сказал А.Глаз.

По его словам, отношения между Беларусью и Россией, народами двух стран гораздо более глубокие и всеобъемлющие, "нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат". "Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера", - добавил А.Глаз.

"Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения. Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно не характерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта "публичной дипломатии", - заявил пресс-секретарь.

Соответствующее заявление А.Глаз сделал после интервью М.Бабича одному из российских СМИ.

Теги: #бабич #россия #глаз #беларусь
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