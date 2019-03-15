Политика

11:14 15.03.2019

Кириленко рассчитывает на принятие Радой законопроекта о среднем образовании в этом году

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Кириленко рассчитывает на принятие Радой законопроекта о среднем образовании в этом году

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта "О полном общем среднем образовании" до конца 2019 года.

"Надеюсь, в этом году будет принят закон о полном общем среднем образовании", - сказал В.Кириленко в ходе презентации проекта Learning together по поддержке Финляндией реформы "Новая украинская школа" в пятницу в Киеве.

Вице-премьер выразил надежду, что парламент начнет рассмотрение данного законопроекта уже на текущей сессии.

Как сообщалось, 13 марта Кабмин одобрил и направил в Верховную Раду законопроект "О полном общем среднем образовании".

Одними из важных положений данного законопроекта являются нормы о языке обучения, которые детализируют подходы, определенные законом "Об образовании".

Теги: #кириленко #верховная_рада #законопроект #образование #реформа
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