Кириленко рассчитывает на принятие Радой законопроекта о среднем образовании в этом году

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта "О полном общем среднем образовании" до конца 2019 года.

"Надеюсь, в этом году будет принят закон о полном общем среднем образовании", - сказал В.Кириленко в ходе презентации проекта Learning together по поддержке Финляндией реформы "Новая украинская школа" в пятницу в Киеве.

Вице-премьер выразил надежду, что парламент начнет рассмотрение данного законопроекта уже на текущей сессии.

Как сообщалось, 13 марта Кабмин одобрил и направил в Верховную Раду законопроект "О полном общем среднем образовании".

Одними из важных положений данного законопроекта являются нормы о языке обучения, которые детализируют подходы, определенные законом "Об образовании".