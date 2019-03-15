Климкин: Нападения на мечети в Новой Зеландии - это отвратительный акт насилия и ненависти

Министерство иностранных дел Украины и глава МИД Павел Климкин резко осудили нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, в результате которого погибли более 40 человек и еще 20 получили ранения, а также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

"МИД Украины решительно осуждает массовые расстрелы в мечетях в г.Крайстчерч, Новая Зеландия. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, мы молимся вместе с нашими друзьями из Новой Зеландии о скорейшем выздоровлении тех, кто пострадал от этого ужасного акта насилия", - говорится в аккаунте МИД Украины в соцсети Твиттер в пятницу утром.

В свою очередь П.Климкин назвал нападение на мечети "отвратительным".

"Мы остаемся вместе с жителями Новой Зеландии после отвратительного нападения на мечети в Крайстчерч. Мои мысли со всеми, кого затронул этот отвратительный акт насилия и ненависти", - написал он в своем аккаунте в Твиттер.