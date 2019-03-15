Сенат США одобрил резолюцию по отмене режима ЧП на границе с Мексикой

Сенат США поддержал резолюцию с предложением завершить режим ЧП на границе с Мексикой, который ввел президент Дональд Трамп, чтобы получить $8 млрд на строительство стены.

"За" проголосовали 59 сенаторов, 41 - "против".

"Эта совместная резолюция завершает режим ЧП, связанный с границей США и Мексики, объявленный президентом 15 февраля 2019 года", - говорится в описании к документу, размещенному на сайте Конгресса.

Резолюцию 26 февраля одобрила палата представителей США.

Ранее в четверг президент США заявил, что готов наложить вето на эту инициативу, так как считает свое решение о введении режима ЧП совершенно законным.

В феврале 2019 года Д.Трамп объявил о режиме чрезвычайного положения, чтобы выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Президент принял такое решение из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд. Указ Д.Трампа уже оспаривают в суде целый ряд штатов и неправительственных организаций.