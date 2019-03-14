Политика

20:40 14.03.2019

Британский парламент поддержал предложение Мэй о переносе крайнего срока Brexit на 30 июня

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Британский парламент поддержал предложение Мэй о переносе крайнего срока Brexit на 30 июня

Члены британской Палаты общин в четверг поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

За это предложение проголосовали 412 депутатов, против - 202.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Перед этим голосованием Палата общин отклонила все предложения по поправкам к подготовленному правительством документу.

Ранее на этой неделе Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.

Теги: #brexit #британия
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